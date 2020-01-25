АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Звезда «Дом-2» Настя Иванова распродаёт свою ношеную одежду

Бывшая участница скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Настя Иванова решила избавиться от ненужных вещей. Девушка начала их продавать в социальных сетях, но ее поклонники решили, что она срочно нуждается в деньгах.

Звезда «Дом-2» Настя Иванова распродаёт свою ношеную одежду

Экс-участники шоу «Дом-2» Руслан Мацьолек и Настя Иванова вместе покинули проект. Они решили строить свою дальнейшую совместную жизнь без постоянного надзора со стороны продюсеров телестройки, а также прицела камер. Известно, что пока своим жильем они не обзавелись и на время их приютили друзья, которые живут в частном доме. Ребята тут же принялись предпринимать попытки, чтобы заработать себе средства. Так, известно, что Руслан занялся строительным бизнесом, а Настя планирует открыть свой личный шоурум. Тем не менее, пока она продает свои вещи, и многие решили, что ей не хватает денег на жизнь.


Сама Настя Иванова тут же поспешила оправдаться и сказала, что у нее одежды два баула накопилось, а ей столько не нужно. По ее словам, есть платья, которые она надела лишь раз на проекте «Дом-2», но больше их носить просто не собирается. Своим поклонникам она предложила их купить по весьма приемлемым ценам.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему она является…
Американские медики перечислили лучшие продукты для очищения…
Актриса Светлана Чуйкина в молодости работала уборщицей в…
У Samsung проблемы: компания стремительно теряет важные…
Анастасию Волочкову раскритиковали за кадры «уютного домашнего…
Назван ТОП-10 самых популярных европейских автомобилей в…
"В 42 лучше, чем в 20": Актриса Екатерина Климова показала фото себя в…
Критика пользователей заставит Google сменить оскандалившийся дизайн поисковой…
Эвелина Бледанс поздравила поклонников с Днём…
Стася Милославская скромно поздравила возлюбленного Александора Петрова с днем…
Бывшая жена звезды «Дом-2» Степана Меньщикова прошлась по его новой…
В Сети появилось ролик с работающей PlayStation…
Египетский эксперт заявил, что стакан воды на ночь снизит риск преждевременной…
Звезда «Дом-2» Настя Иванова распродаёт свою ношеную…
Минобороны России к лету получит четыре новых бомбардировщика…
«Вирус могли запустить специально»: Наталья Поклонская об эпидемии коронавируса в…
Режиссеры «Дома-2» оживили Людмилу Гурченко, создав при помощи ИИ ее виртуальную…
Телеведущую Ксению Собчак попросили прорекламировать поправки в…
Светлана Ходченкова развеяла сплетни о своей беременности роскошным нарядом на церемонии «Золотой…
В США проходят учения с участием вертолетов…
Алена Кравец решилась на операцию по восстановлению…
В «Синьхуа» перечислили первые симптомы коронавирусной…
Станислав Садальский поздравил фанатов с Днем студента и Татьяниным…
Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото сына Петра после инцидента с…
Hyundai готовит презентацию нового компактного кроссовера…
Платье сползло: Настя Каменских показала сексуальную фигуру и…
Певица Валерия покаталась на верблюде в…
Стало известно, как избавиться от спама на…
Просмотреть все новости