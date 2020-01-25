Звезда «Дом-2» Настя Иванова распродаёт свою ношеную одежду





Экс-участники шоу «Дом-2» Руслан Мацьолек и Настя Иванова вместе покинули проект. Они решили строить свою дальнейшую совместную жизнь без постоянного надзора со стороны продюсеров телестройки, а также прицела камер. Известно, что пока своим жильем они не обзавелись и на время их приютили друзья, которые живут в частном доме. Ребята тут же принялись предпринимать попытки, чтобы заработать себе средства. Так, известно, что Руслан занялся строительным бизнесом, а Настя планирует открыть свой личный шоурум. Тем не менее, пока она продает свои вещи, и многие решили, что ей не хватает денег на жизнь.Сама Настя Иванова тут же поспешила оправдаться и сказала, что у нее одежды два баула накопилось, а ей столько не нужно. По ее словам, есть платья, которые она надела лишь раз на проекте «Дом-2», но больше их носить просто не собирается. Своим поклонникам она предложила их купить по весьма приемлемым ценам.