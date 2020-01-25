Анастасию Волочкову раскритиковали за кадры «уютного домашнего вечера»
Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова поделилась в микроблоге соцсети Instagram фотографией из своего дома. Артистка позирует в расслабленном положении на диване с книгой в руках. По мнению многих подписчиков, Анастасия Волочкова стала напоминать им инфантильного ребенка, радующегося самым незамысловатым моментам жизни.
Как известно, 20 января балерина отметила свой день рождения. По ее словам, она любит растягивать праздник на всю неделю. Вечером 24 января звезда опубликовала новую запись, которую прокомментировала: «Уютный домашний вечер. Люблю я радовать любимого и романтикой, и красотой, и приятностями».
Из-за простых записей, где звезда искренне радуется воздушным шарам или восторгается на первый взгляд непримечательными подарками, в социальных сетях обрушилась волна критики на Анастасию Волочкову. Несмотря на то, что кроме своих творческих заслуг, балерина известна как активный государственный деятель, скептики продолжают осуждать звезду за «детское» поведение.
Как известно, 20 января балерина отметила свой день рождения. По ее словам, она любит растягивать праздник на всю неделю. Вечером 24 января звезда опубликовала новую запись, которую прокомментировала: «Уютный домашний вечер. Люблю я радовать любимого и романтикой, и красотой, и приятностями».
Из-за простых записей, где звезда искренне радуется воздушным шарам или восторгается на первый взгляд непримечательными подарками, в социальных сетях обрушилась волна критики на Анастасию Волочкову. Несмотря на то, что кроме своих творческих заслуг, балерина известна как активный государственный деятель, скептики продолжают осуждать звезду за «детское» поведение.