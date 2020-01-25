АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Анастасию Волочкову раскритиковали за кадры «уютного домашнего вечера»

Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова поделилась в микроблоге соцсети Instagram фотографией из своего дома. Артистка позирует в расслабленном положении на диване с книгой в руках. По мнению многих подписчиков, Анастасия Волочкова стала напоминать им инфантильного ребенка, радующегося самым незамысловатым моментам жизни.
Анастасию Волочкову раскритиковали за кадры «уютного домашнего вечера»

Как известно, 20 января балерина отметила свой день рождения. По ее словам, она любит растягивать праздник на всю неделю. Вечером 24 января звезда опубликовала новую запись, которую прокомментировала: «Уютный домашний вечер. Люблю я радовать любимого и романтикой, и красотой, и приятностями».

Из-за простых записей, где звезда искренне радуется воздушным шарам или восторгается на первый взгляд непримечательными подарками, в социальных сетях обрушилась волна критики на Анастасию Волочкову. Несмотря на то, что кроме своих творческих заслуг, балерина известна как активный государственный деятель, скептики продолжают осуждать звезду за «детское» поведение.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему она является…
Американские медики перечислили лучшие продукты для очищения…
Актриса Светлана Чуйкина в молодости работала уборщицей в…
У Samsung проблемы: компания стремительно теряет важные…
Анастасию Волочкову раскритиковали за кадры «уютного домашнего…
Назван ТОП-10 самых популярных европейских автомобилей в…
"В 42 лучше, чем в 20": Актриса Екатерина Климова показала фото себя в…
Критика пользователей заставит Google сменить оскандалившийся дизайн поисковой…
Эвелина Бледанс поздравила поклонников с Днём…
Стася Милославская скромно поздравила возлюбленного Александора Петрова с днем…
Бывшая жена звезды «Дом-2» Степана Меньщикова прошлась по его новой…
В Сети появилось ролик с работающей PlayStation…
Египетский эксперт заявил, что стакан воды на ночь снизит риск преждевременной…
Звезда «Дом-2» Настя Иванова распродаёт свою ношеную…
Минобороны России к лету получит четыре новых бомбардировщика…
«Вирус могли запустить специально»: Наталья Поклонская об эпидемии коронавируса в…
Режиссеры «Дома-2» оживили Людмилу Гурченко, создав при помощи ИИ ее виртуальную…
Телеведущую Ксению Собчак попросили прорекламировать поправки в…
Светлана Ходченкова развеяла сплетни о своей беременности роскошным нарядом на церемонии «Золотой…
В США проходят учения с участием вертолетов…
Алена Кравец решилась на операцию по восстановлению…
В «Синьхуа» перечислили первые симптомы коронавирусной…
Станислав Садальский поздравил фанатов с Днем студента и Татьяниным…
Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото сына Петра после инцидента с…
Hyundai готовит презентацию нового компактного кроссовера…
Платье сползло: Настя Каменских показала сексуальную фигуру и…
Певица Валерия покаталась на верблюде в…
Стало известно, как избавиться от спама на…
Просмотреть все новости