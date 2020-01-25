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У Samsung проблемы: компания стремительно теряет важные рынки

Южнокорейский техногигант Samsung, который еще недавно считался безальтернативным лидером рынка смартфонов такой крупной страны как Индия, начал стремительно терять позиции на этом направлении. Так, по итогам четвертого квартала 2019 года компания опустилась на третью позицию по рыночной доле.
У Samsung проблемы: компания стремительно теряет важные рынки

Как отмечают аналитики, всего за 2019 год на индийский рынок было поставлено 158 миллионов смартфонов, что на 13 миллионов больше, чем годом ранее. Обогнать Samsung по показателям продаж своей техники в этой стране удалось даже относительно молодому китайскому бренду Vivo, который занял вторую строчку рейтинга в четвертом квартале. Лидерство же теперь принадлежит знаменитой компании Xiaomi, которая по итогам того же периода завоевала 27-процентную рыночную долю и лидирует по этому показателю уже 10 кварталов подряд.

Впрочем, наиболее показательным на фоне падения результатов Samsung специалисты считают именно рост продаж Vivo. За 2019 год китайская компания нарастила объемы проданных в Индии смартфонов на 76%. Утверждается, что обойти Samsung и заполучить 21-процентную долю на рынке производителю удалось, прежде всего, за счет агрессивной ценовой политики. Уступила корейская компания и еще одному конкуренту из Китая – компании Орро, которой удалось нарастить рыночную долю до 12% вместо зафиксированных годом ранее 7%.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:10

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