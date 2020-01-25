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Компания Volvo подтвердила намерение выпустить электрический вариант модели XC90

Компания Volvo подтвердила намерение выпустить электрический вариант модели XC90. Планируется выпуск нескольких гибридных модификаций.
Компания Volvo подтвердила намерение выпустить электрический вариант модели XC90

По словам главы компании Хокана Самуэльссона, ожидается выпуск последователя XC40. Пока не сообщается, будет ли модель повторять снятую с производства V40 или же будет что-то принципиально новое, однако точно известно, что это будет электрический автомобиль. Кроме того, Самуэльссон намекнул, что есть определенная потребность в негабаритном седане премиум класса для европейского рынка.

Новый XC90 будет построен на архитектуре SPA. Эта платформа станет основой для следующих моделей 60 и 90 серий. Кроме того, в модуле SPA предусмотрены различные степени автономности при управлении машиной. Несмотря на то, что заявлено исполнение различных гибридных вариантов XC90, дизельного варианта не предусмотрено.

Volvo также планирует электрификацию уже существующих моделей. Созданием первоначально электрифицированных автомобилей занимается специально созданный бренд Polestar.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:45

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