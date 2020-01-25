АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Телеведущую Ксению Собчак попросили прорекламировать поправки в Конституцию

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что недавно ей поступило очередное предложение сделать рекламу в личном блоге. Однако на этот раз светской львице предлагали похвалить не какой-то бренд или дизайнера, а поправки в Конституцию. Журналистка призналась, что от такого предложения она решила отказаться.

Телеведущую Ксению Собчак попросили прорекламировать поправки в Конституцию

Личный блог Ксении Собчак в Сети один из самых популярных, скорее всего, от недостатка предложений со стороны рекламодателей она не страдает. На ее личной странице много похвалы, которая касается курортов, новых вещей или украшений. По словам Ксении, было недавно и еще одно, а именно сделать рекламу правкам в Конституцию. Предложение пришло в тот момент, когда теледива находилась на отдыхе. Телеведущая отметила, что тех, кто опустился до подобного, она просто послала и сказала, что рекламировать политические вещи и выдавать их за собственное мнение совсем низко.


Помимо этого, она попросила людей, которые видят у блогеров политическую рекламу, относиться к ней весьма критически, ведь никто не должен никого призывать к тому, чтобы идти на референдум и поддерживать какие-либо изменения. Она уверена, что каждый должен сделать свой выбор сам.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Вирус могли запустить специально»: Наталья Поклонская об эпидемии коронавируса в…
Режиссеры «Дома-2» оживили Людмилу Гурченко, создав при помощи ИИ ее виртуальную…
Телеведущую Ксению Собчак попросили прорекламировать поправки в…
Светлана Ходченкова развеяла сплетни о своей беременности роскошным нарядом на церемонии «Золотой…
В США проходят учения с участием вертолетов…
Алена Кравец решилась на операцию по восстановлению…
В «Синьхуа» перечислили первые симптомы коронавирусной…
Станислав Садальский поздравил фанатов с Днем студента и Татьяниным…
Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото сына Петра после инцидента с…
Hyundai готовит презентацию нового компактного кроссовера…
Платье сползло: Настя Каменских показала сексуальную фигуру и…
Певица Валерия покаталась на верблюде в…
Стало известно, как избавиться от спама на…
Влад Кадони назвал отношения участников проекта "Дом-2" Ксении Волковой и Михаила Гаврилова…
Олег Газманов чуть не передумал жениться на избраннице Марине из-за её долгих…
Названы машины, на которых ездит Дмитрий…
Составлен ТОП-3 автомобилей для молодых…
Звезду «Дом-2» Элину Камирен засняли в постели с неприкрытыми…
Максим Галкин уехал в Новую…
YouTube получил эксклюзивные права на трансляции турниров по WoW и…
"Я бы не хотела, чтобы Влад пел такие песни": Рита Дакота прокомментировала слухи о примирении с Владом…
Эксперты рассказали о тонкостях езды с прицепом на легковом…
Светлана Лобода восхитилась старым составом «ВИА…
Медики назвали 6 продуктов, улучшающих работу поджелудочной…
Анастасия Заворотнюк едва не погибла из-за серьезного воспаления…
«Братишка, ты крут!»: Рома Капаклы в восторге от клипа сотрудника журнала…
"Очень большая трагедия, что мы его потеряли": Андрей Разин почтил память Владимира…
Появилось фото вероятного места первого заражения коронавирусом в…
Просмотреть все новости