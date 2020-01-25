Телеведущую Ксению Собчак попросили прорекламировать поправки в Конституцию

Личный блог Ксении Собчак в Сети один из самых популярных, скорее всего, от недостатка предложений со стороны рекламодателей она не страдает. На ее личной странице много похвалы, которая касается курортов, новых вещей или украшений. По словам Ксении, было недавно и еще одно, а именно сделать рекламу правкам в Конституцию. Предложение пришло в тот момент, когда теледива находилась на отдыхе. Телеведущая отметила, что тех, кто опустился до подобного, она просто послала и сказала, что рекламировать политические вещи и выдавать их за собственное мнение совсем низко.Помимо этого, она попросила людей, которые видят у блогеров политическую рекламу, относиться к ней весьма критически, ведь никто не должен никого призывать к тому, чтобы идти на референдум и поддерживать какие-либо изменения. Она уверена, что каждый должен сделать свой выбор сам.