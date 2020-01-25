Минобороны России к лету получит четыре новых бомбардировщика Су-34





«Последние четыре Су-34 в соответствии с действующим договором, будут переданы государственному заказчику до конца первой половины текущего года», - приводит агентство «Интерфакс» слова неназванного источника, знакомого с ситуацией. Отмечается, что контракт между МО РФ и «Сухим» на поставку 92 бомбардировщиков был заключен еще в 2012 году. В рамках его исполнения российские военные каждый год получали в свое распоряжение от 16 до 18 новых самолетов. Кроме того, в конце минувшего года стороны планировали заключить новый контракт на поставки самолетов, однако этого пока не произошло.Как сообщалось ранее, модернизированные версии многофункциональных бомбардировщиков Су-34 должен поступить на вооружение к 2022 году. О новом самолете известно немногое, однако источники сообщают, что он обзаведется обновленной бортовой РЛС, усовершенствованным комплексом навигационного оборудования, переработанную систему индикации и отображения данных для пилотов. Разработки нового самолета планируется проводить с учетом его практического применения в Сирийской Арабской Республике.