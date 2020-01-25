Египетский эксперт заявил, что стакан воды на ночь снизит риск преждевременной смерти





Египетский эксперт рассказал, что при низких температурах в окружающей среде риск образования тромбов в сосудах человека увеличивается из-за недостаточной влажности. Как следствие, вязкость крови изменяется и хуже циркулирует по кровотоку. Из-за таких физических особенностей в холодный период года риск острой формы стенокардии или инфаркта возрастает в разы.Халед Юсеф уверен, что есть простой способ обезопасить себя от последствий, связанных с кровообращением. По его мнению, одного стакана обычной воды на ночь будет достаточно, чтобы нормализовать водный баланс организма, так как это повлияет на вязкость крови и ее отток. Кроме того, чистая вода способна выводить токсины и продукты распада, ускорять обмен веществ, укрепить нервную и иммунную системы, улучшать регенерацию ногтей и кожи.Однако врач предупредил: помимо преимуществ употребления воды перед сном, имеется и негативный момент: чрезмерное количество выпитой жидкости на ночь может нарушить сон и спровоцировать частое мочеиспускание.