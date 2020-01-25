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Станислав Садальский поздравил фанатов с Днем студента и Татьяниным днем

Станислав Садальский разместил на странице в Instagram коллаж из черно-белых фотографий. В описании снимка артист поздравил фанатов с Днем студента и Татьяниным денем.
Станислав Садальский поздравил фанатов с Днем студента и Татьяниным днем

Станислав Садальский показал поклонникам коллаж из архивных снимков, на которых он запечатлен в учебном театре Гитис. На кадрах артист одет в темную форму с блестящими пуговицами. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram знаменитость написал: "Студенты, отловленные в непотребном виде в Татьянин день, не должны наказываться, а их со всей вежливостью должны сопровождать в тёплую избу, где укладывать на лавки и накрывать кожухами". Он добавил, что данные слова были сказаны Антоном Чеховым в 1885 году.

В конце своей публикации Станислав Садальский поздравил преданных поклонников с Днем студента и Татьяниным днем. Подписчики поблагодарили известного артиста за хорошие слова. Многие написали, что на фотографиях знаменитость выглядит очень хорошо, и он почти не изменился со студенческих времен. Пост актера театра и кино уже набрал множество лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:19

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