Платье сползло: Настя Каменских показала сексуальную фигуру и грудь

На своей странице в Instagram Настя Каменских анонсировала выход новой песни и призвала поклонников поддержать ее. Звезда показала три образа в коротком ролике, попросив их оценить и помочь с выбором. Третье платье певица немного приспустила на плечи, а когда двигалась в кадре, фолловерам представилась возможность рассмотреть кружевной бюстгальтер звезды и ее сексуальную фигуру.На данный момент Настя Каменских и ее супруг рэпер Потап отдыхают в Мексике, публикуя яркие и пикантные снимки. Так, недавно звезда показала снимок, где муж держит ее за грудь, но поклонники также отметили, что в браке с певицей рэпер заметно похудел и помолодел.