АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Платье сползло: Настя Каменских показала сексуальную фигуру и грудь

Известная украинская певица Настя Каменских в очередной раз порадовала своих поклонников пикантным видео. На ролике звезда показала сексуальную фигуру и предстала в трех нарядах, а последнее платье упало на плечи звезды.
Платье сползло: Настя Каменских показала сексуальную фигуру и грудь

На своей странице в Instagram Настя Каменских анонсировала выход новой песни и призвала поклонников поддержать ее. Звезда показала три образа в коротком ролике, попросив их оценить и помочь с выбором. Третье платье певица немного приспустила на плечи, а когда двигалась в кадре, фолловерам представилась возможность рассмотреть кружевной бюстгальтер звезды и ее сексуальную фигуру.

На данный момент Настя Каменских и ее супруг рэпер Потап отдыхают в Мексике, публикуя яркие и пикантные снимки. Так, недавно звезда показала снимок, где муж держит ее за грудь, но поклонники также отметили, что в браке с певицей рэпер заметно похудел и помолодел.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Вирус могли запустить специально»: Наталья Поклонская об эпидемии коронавируса в…
Режиссеры «Дома-2» оживили Людмилу Гурченко, создав при помощи ИИ ее виртуальную…
Телеведущую Ксению Собчак попросили прорекламировать поправки в…
Светлана Ходченкова развеяла сплетни о своей беременности роскошным нарядом на церемонии «Золотой…
В США проходят учения с участием вертолетов…
Алена Кравец решилась на операцию по восстановлению…
В «Синьхуа» перечислили первые симптомы коронавирусной…
Станислав Садальский поздравил фанатов с Днем студента и Татьяниным…
Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото сына Петра после инцидента с…
Hyundai готовит презентацию нового компактного кроссовера…
Платье сползло: Настя Каменских показала сексуальную фигуру и…
Певица Валерия покаталась на верблюде в…
Стало известно, как избавиться от спама на…
Влад Кадони назвал отношения участников проекта "Дом-2" Ксении Волковой и Михаила Гаврилова…
Олег Газманов чуть не передумал жениться на избраннице Марине из-за её долгих…
Названы машины, на которых ездит Дмитрий…
Составлен ТОП-3 автомобилей для молодых…
Звезду «Дом-2» Элину Камирен засняли в постели с неприкрытыми…
Максим Галкин уехал в Новую…
YouTube получил эксклюзивные права на трансляции турниров по WoW и…
"Я бы не хотела, чтобы Влад пел такие песни": Рита Дакота прокомментировала слухи о примирении с Владом…
Эксперты рассказали о тонкостях езды с прицепом на легковом…
Светлана Лобода восхитилась старым составом «ВИА…
Медики назвали 6 продуктов, улучшающих работу поджелудочной…
Анастасия Заворотнюк едва не погибла из-за серьезного воспаления…
«Братишка, ты крут!»: Рома Капаклы в восторге от клипа сотрудника журнала…
"Очень большая трагедия, что мы его потеряли": Андрей Разин почтил память Владимира…
Появилось фото вероятного места первого заражения коронавирусом в…
Просмотреть все новости