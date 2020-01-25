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Критика пользователей заставит Google сменить оскандалившийся дизайн поисковой выдачи

Американская корпорация Google в ближайшее время сменит дизайнерское оформление выдачи результатов поиска из-за критики многочисленных пользователей. С волной недовольства компания столкнулась в середине января, обновив дизайн данного элемента фирменной поисковой системы.
Критика пользователей заставит Google сменить оскандалившийся дизайн поисковой выдачи

Как сообщает пресс-служба «корпорации добра», уже с 24 января этого года разработчик ведет тестирование различных видов обновленного отображения поисковой выдачи. После нескольких недель тестов будет выбран окончательный вариант. На время проведения всех этих испытаний часть пользователей в различных регионах будет видеть поисковую выдачу, оформленную в совершенно разных стилях.

Стоит напомнить, обновившийся в середине текущего месяца дизайн результата поискового запроса вызвал бурную критику в адрес Google со стороны многочисленных пользователей. Многие оказались недовольны внешним видом выдачи, который был предложен дизайнерами компании. К примеру, большинство претензий были связаны с тем, что после обновления дизайна рекламные блоки визуально стали очень похожими на реальные результаты поиска.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:30

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