Критика пользователей заставит Google сменить оскандалившийся дизайн поисковой выдачи





Как сообщает пресс-служба «корпорации добра», уже с 24 января этого года разработчик ведет тестирование различных видов обновленного отображения поисковой выдачи. После нескольких недель тестов будет выбран окончательный вариант. На время проведения всех этих испытаний часть пользователей в различных регионах будет видеть поисковую выдачу, оформленную в совершенно разных стилях.Стоит напомнить, обновившийся в середине текущего месяца дизайн результата поискового запроса вызвал бурную критику в адрес Google со стороны многочисленных пользователей. Многие оказались недовольны внешним видом выдачи, который был предложен дизайнерами компании. К примеру, большинство претензий были связаны с тем, что после обновления дизайна рекламные блоки визуально стали очень похожими на реальные результаты поиска.