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В «Синьхуа» перечислили первые симптомы коронавирусной инфекции

В информационном агентстве «Синьхуа» рассказали о первых симптомах коронавирусной инфекции. Сообщается, что помимо традиционных для пневмонии симптомов больные могут ощущать признаки интоксикации.
В «Синьхуа» перечислили первые симптомы коронавирусной инфекции

В настоящее время сообщается о том, что число заболевших стремительно растет. Зарегистрировано около 1300 случаев заражения у жителей КНР. Заболевание спровоцировало летальный исход у 41 человека. Медики сообщают, что повышение температуры тела и кашель не являются единственными и первичными. Инфицированные отмечают диарею, тошноту, головную боль, повышенную утомляемость. Болезнь сказывается на нервной и пищеварительной системе. Именно так свое состояние описывали первые заболевшие в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где располагается основной очаг эпидемии.

Симптоматика достаточно размыта и неспецифична, поэтому специалисты просят быть предельно внимательными к своему здоровью. Учитывая, высокую степень опасности инфекции, не стоит заниматься самолечением. При первых признаках недомогания медики рекомендуют обратиться за квалифицированной помощью. Для профилактики рекомендуется чаще проводить влажную уборку, избегать мест большого скопления людей, вести здоровый образ жизни и пить больше жидкости.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:20

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