Светлана Ходченкова развеяла сплетни о своей беременности роскошным нарядом на церемонии «Золотой орел»
Известная актриса современного кино Светлана Ходченкова появилась на церемонии «Золотой орел» в обтягивающем платье, чем развеяла сплетни о своей беременности. Стилист Алина Ян прокомментировала наряд артистки, назвав его роскошным творением дизайнера по последним веяниям моды.
По подсчетам независимых экспертов, стоимость наряда звезды составляет почти 400 тысяч рублей. Дорогой материал, эксклюзивный пошив и золотые аксессуары создали бесподобный образ актрисы на вручении кинопремий.
Ранее Светлана Ходченкова публиковала свои фото в микроблог Instagram, на которых она позирует во время занятий на пилоне. Уже тогда любопытные поклонники были разочарованы, увидев отсутствие характерного живота. Хобби актрисы занимает важное место в ее жизни уже более двух лет. Все началось с ее роли в киносериале «Домашний арест». С тех времен Светлана Ходченкова начала регулярно делится кадрами своего увлечения с аудиторией социальных сетей.
По подсчетам независимых экспертов, стоимость наряда звезды составляет почти 400 тысяч рублей. Дорогой материал, эксклюзивный пошив и золотые аксессуары создали бесподобный образ актрисы на вручении кинопремий.
Ранее Светлана Ходченкова публиковала свои фото в микроблог Instagram, на которых она позирует во время занятий на пилоне. Уже тогда любопытные поклонники были разочарованы, увидев отсутствие характерного живота. Хобби актрисы занимает важное место в ее жизни уже более двух лет. Все началось с ее роли в киносериале «Домашний арест». С тех времен Светлана Ходченкова начала регулярно делится кадрами своего увлечения с аудиторией социальных сетей.