Режиссеры «Дома-2» оживили Людмилу Гурченко, создав при помощи ИИ ее виртуальную копию





Главной особенностью станет 3D-копия известной российской актрисы Людмилы Гурченко, ее создадут с помощью нейронной сети на базе искусственного интеллекта. Организаторы уже рассказали, что участники на себе испытают, как жить по-королевски, но при этом никому не стоит доверять, ведь в любой момент их может ждать предательство. В пользу чего сделать выбор - неограниченной власти или любви - главный вопрос на проекте.Кроме "виртуальной" Людмилы Гурченко ведущими шоу станут актриса и певица Настасья Самбурская, а также блогер Дарья Зотеева. За жизнью участников будут наблюдать несколько сотен камер и миллионы зрителей. Запуск проекта ожидается в ближайшем будущем.