В США проходят учения с участием вертолетов Ми-24





Как сообщают источники, советские вертолеты Ми-24 американские военные использовали в качестве оппонентов для собственных многоцелевых военных вертолетов HH-60G Pave Hawk. «Это впервые, когда проводятся тренировки экипажей HH-60G Pave Hawk за пределами их привычного места дислокации. Кроме того, это первый случай, когда HH-60G лицом к лицу встречается с вертолетом, стоящим на вооружении стран, которые расцениваются как потенциальные противники США. Подобные учения позволяют понять, каким образом летательные аппараты других стран могут противостоять используемой американскими ВВС тактике», - рассказал прессе командующий вертолетной эскадрильей капитан ВВС Курт Уоллин.Отмечается также, что участвовавшие в американских учениях вертолеты Ми-24 были куплены американцами у Болгарии и на данный момент являются собственностью частной компании в Алабаме, которая представляет редкую авиационную технику для проведения разного рода выставок, представлений и учений американских ВВС.