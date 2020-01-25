АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

В США проходят учения с участием вертолетов Ми-24

Два ударных штурмовых вертолета Ми-24 советского производства впервые приняли участие в учениях, проводимых ВВС США. Данные летательные аппараты были задействованы в маневрах, которые проводятся на авиабазе ВВС страны Дэвис-Монтан (штат Аризона).
В США проходят учения с участием вертолетов Ми-24

Как сообщают источники, советские вертолеты Ми-24 американские военные использовали в качестве оппонентов для собственных многоцелевых военных вертолетов HH-60G Pave Hawk. «Это впервые, когда проводятся тренировки экипажей HH-60G Pave Hawk за пределами их привычного места дислокации. Кроме того, это первый случай, когда HH-60G лицом к лицу встречается с вертолетом, стоящим на вооружении стран, которые расцениваются как потенциальные противники США. Подобные учения позволяют понять, каким образом летательные аппараты других стран могут противостоять используемой американскими ВВС тактике», - рассказал прессе командующий вертолетной эскадрильей капитан ВВС Курт Уоллин.

Отмечается также, что участвовавшие в американских учениях вертолеты Ми-24 были куплены американцами у Болгарии и на данный момент являются собственностью частной компании в Алабаме, которая представляет редкую авиационную технику для проведения разного рода выставок, представлений и учений американских ВВС.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Вирус могли запустить специально»: Наталья Поклонская об эпидемии коронавируса в…
Режиссеры «Дома-2» оживили Людмилу Гурченко, создав при помощи ИИ ее виртуальную…
Телеведущую Ксению Собчак попросили прорекламировать поправки в…
Светлана Ходченкова развеяла сплетни о своей беременности роскошным нарядом на церемонии «Золотой…
В США проходят учения с участием вертолетов…
Алена Кравец решилась на операцию по восстановлению…
В «Синьхуа» перечислили первые симптомы коронавирусной…
Станислав Садальский поздравил фанатов с Днем студента и Татьяниным…
Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото сына Петра после инцидента с…
Hyundai готовит презентацию нового компактного кроссовера…
Платье сползло: Настя Каменских показала сексуальную фигуру и…
Певица Валерия покаталась на верблюде в…
Стало известно, как избавиться от спама на…
Влад Кадони назвал отношения участников проекта "Дом-2" Ксении Волковой и Михаила Гаврилова…
Олег Газманов чуть не передумал жениться на избраннице Марине из-за её долгих…
Названы машины, на которых ездит Дмитрий…
Составлен ТОП-3 автомобилей для молодых…
Звезду «Дом-2» Элину Камирен засняли в постели с неприкрытыми…
Максим Галкин уехал в Новую…
YouTube получил эксклюзивные права на трансляции турниров по WoW и…
"Я бы не хотела, чтобы Влад пел такие песни": Рита Дакота прокомментировала слухи о примирении с Владом…
Эксперты рассказали о тонкостях езды с прицепом на легковом…
Светлана Лобода восхитилась старым составом «ВИА…
Медики назвали 6 продуктов, улучшающих работу поджелудочной…
Анастасия Заворотнюк едва не погибла из-за серьезного воспаления…
«Братишка, ты крут!»: Рома Капаклы в восторге от клипа сотрудника журнала…
"Очень большая трагедия, что мы его потеряли": Андрей Разин почтил память Владимира…
Появилось фото вероятного места первого заражения коронавирусом в…
Просмотреть все новости