Алена Кравец решилась на операцию по восстановлению девственности





Алена Кравец рассказала, что является очень известной личностью и любой клинике "будет за счастье ее появление". При это знаменитость отметила, что операцию по восстановлению девственности ей предложили сделать абсолютно бесплатно. Как заявляет Алена Кравец, лучшие хирурги "буквально дерутся за то, чтобы по колдовать над сокровищницей такого человека". Она уверена, что окажет честь любому медицинскому заведению, к которому решит обратиться.Модель пока еще находится в раздумьях, на ком из хирургов остановить свой выбор, но пока она склоняется в пользу доктора Сергея Блохина. Именно об этом специалисте она слышала много хороших отзывов. Возможно, что уже совсем скоро знаменитость отправится на операцию. Но пока Алена Кравец не озвучила точной даты.