Назван ТОП-10 самых популярных европейских автомобилей в России





Как отмечают эксперты, сегодня доля автомобилей европейских марок на отечественном рынке составляет порядка 29%. А самым популярным у россиян автомобилем в 2019 году оказался компактный седан Volkswagen Polo с показателем продаж в 56 100 экземпляров за год. На втором месте расположился бюджетный кроссовер Renault Duster с 39 тысячами продаж за отчетный период. Замыкает тройку лидеров кросс-компакт Volkswagen Tiguan с 37 200 проданными экземплярами.Также в рейтинг самых популярных у российских покупателей европейских авто вошли бюджетник Renault Logan (35 400 продаж) и компактный седан Skoda Rapid (35 100 продаж). Вторую пятерку открывает Renault Sandero (30 500 продаж), от которого немного отстает легендарный седан Skoda Octavia (27 200 продаж). Последние три модели из числа тех, что россияне покупали в 2019 году чаще всего, представлены исключительно кроссоверами: Renault Kaptur (25 800), Skoda Kodiaq (25 100) и Renault Arkana (11 300).