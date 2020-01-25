Hyundai готовит презентацию нового компактного кроссовера АХ
Южнокорейская компания Hyundai готовится представить широкой публике свою новую модель. По некоторым данным, дебютантом станет новый кросс-компакт Hyundai АХ.
Как сообщает пресса, официальная премьера нового автомобиля должна состояться уже в следующем месяце в рамках автомобильной выставки Auto Expo, которая пройдет в Индии. По предварительной информации, сборка кроссовера, который должен занять в модельном ряду корейской марки место на ступень ниже модели Hyundai Venue, будет налажена на новом предприятии бренда в городе Кванджу. Каждый год новое предприятие будет выпускать 70 000 экземпляров этой модели.
Также сообщается, что Hyundai АХ построен на глобальной платформе К1, которая уже используется в новом поколении хэтбчека Hyundai Atos. В базовой версии кросс-компакт будет оснащен скромным 1,1-литровым 69-сильным двигателем, выдающим до 99 Нм максимального крутящего момента и 5-ступенчатой механической трансмиссией. Впрочем, на выбор покупателям будет доступна и 5-ступенчатая автоматическая коробка передач. А вот привод в данном случае безальтернативный передний.
Как сообщает пресса, официальная премьера нового автомобиля должна состояться уже в следующем месяце в рамках автомобильной выставки Auto Expo, которая пройдет в Индии. По предварительной информации, сборка кроссовера, который должен занять в модельном ряду корейской марки место на ступень ниже модели Hyundai Venue, будет налажена на новом предприятии бренда в городе Кванджу. Каждый год новое предприятие будет выпускать 70 000 экземпляров этой модели.
Также сообщается, что Hyundai АХ построен на глобальной платформе К1, которая уже используется в новом поколении хэтбчека Hyundai Atos. В базовой версии кросс-компакт будет оснащен скромным 1,1-литровым 69-сильным двигателем, выдающим до 99 Нм максимального крутящего момента и 5-ступенчатой механической трансмиссией. Впрочем, на выбор покупателям будет доступна и 5-ступенчатая автоматическая коробка передач. А вот привод в данном случае безальтернативный передний.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:05