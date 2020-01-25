Стася Милославская скромно поздравила возлюбленного Александора Петрова с днем рождения

25 января свой 31-й день рождения отмечает Александр Петров, который, помимо всяческих заслуг, является ещё и лауреатом «Золотого орла». Стася Милославская решила не расписывать большое и пафосное поздравление под милой и душевной черно-белой фотографией. "С днём рождения, человек", - написала артистка. Однако поклонники уверены: эти скромные слова остались значимыми для актера. Другие же подписчики удивились такой немногословности и упрекнули за это своего кумира.Кроме того, фанаты присоединились к поздравлению Милославской и пожелали Петрову счастья, здоровья и успехов в жизни и творчестве.