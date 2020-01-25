Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото сына Петра после инцидента с полицией

Пользователи Instagram оставили немало теплых комментариев о сыне Юлии Высоцкой. «Хорошенький, красивый, милый», «Какой большой стал!», «Настоящий», - пишут поклонники. Некоторые предрекли молодому юноше великое будущее словами: «Похож на маму, а будет талантлив, как отец».Как известно, на прошлой неделе в семье Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского произошел инцидент: после вечеринки с друзьями Петр не вернулся домой. Известные родители незамедлительно обратились в полицию. Как оказалось, с Петром все было в порядке, он просто уснул в гостевом домике на территории их особняка. Все же звездная пара пережила сильнейший стресс, особенно учитывая историю их дочери, которая до сих находится в реабилитационном центре.