Стало известно, как избавиться от спама на iPhone





Телефоны не способны автоматически сортировать входящие звонки и сообщения. Однако владельцам iPhone повезло чуть больше. В этом устройстве есть функция, которая позволит частично избавить от этого неудобства. Все, что необходимо для этого сделать – настроить фильтр, который будет игнорировать сообщения от контактов, не занесенных в телефонную книгу.Чтобы активировать эту функцию, нужно зайти в «Настройки» и найти там раздел «Сообщения». Если выбрать этот пункт меню, то на экране появится переключатель «Фильтровать по отправителю». Его необходимо активировать. В приложении появляется две папки - «Контакты и SMS» и «Неизвестные отправители». Во второй из них и будет хранится весь спам.Однако это не очень удобно будет для тех, кому на телефон часто приходят сообщения с незнакомых номеров, например, по работе. Такие сообщения придется искать вручную. Иногда эту папку стоит проверять, поскольку некоторые службы могут изменить номер для связи с клиентами.