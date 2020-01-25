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Стало известно, как избавиться от спама на iPhone

Эксперты рассказали, как избавится от спама на iPhone. Функция не является явной, но узнать владельцам этих девайсов следует знать о ее существовании.

Телефоны не способны автоматически сортировать входящие звонки и сообщения. Однако владельцам iPhone повезло чуть больше. В этом устройстве есть функция, которая позволит частично избавить от этого неудобства. Все, что необходимо для этого сделать – настроить фильтр, который будет игнорировать сообщения от контактов, не занесенных в телефонную книгу.

Чтобы активировать эту функцию, нужно зайти в «Настройки» и найти там раздел «Сообщения». Если выбрать этот пункт меню, то на экране появится переключатель «Фильтровать по отправителю». Его необходимо активировать. В приложении появляется две папки - «Контакты и SMS» и «Неизвестные отправители». Во второй из них и будет хранится весь спам.

Однако это не очень удобно будет для тех, кому на телефон часто приходят сообщения с незнакомых номеров, например, по работе. Такие сообщения придется искать вручную. Иногда эту папку стоит проверять, поскольку некоторые службы могут изменить номер для связи с клиентами.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:51

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