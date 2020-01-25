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Названы машины, на которых ездит Дмитрий Шепелев

Известный российский шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев известен многим, как успешный представитель отечественного шоу-бизнеса. Недавно стало известно, какими автомобилями владеет артист.
Названы машины, на которых ездит Дмитрий Шепелев

Как оказалось, первой машиной Дмитрия Шепелева стал японский седан Honda Accord, который был впервые приобретен еще в те времена, когда телеведущий проживал в столице Беларуси. При этом, шоумену пришлось проявить настойчивость, чтобы стать владельцем этого седана, поскольку его отец уговаривал остановить выбор на чем-то более простом. Этим автомобилем Шепелев пользовался до момента ДТП, во время которого в его машину сбоку врезался трактор, который оставил на кузове довольно серьезные повреждения от ковша. После этого телеведущий решил расстаться со своим первым авто.

Женившись на певице Жанне Фриске, Дмитрий Шепелев долгое время пользовался ее внедорожником Range Rover. К слову, с этой машиной также случилась неприятная история: она была угнана, к счастью стражи порядка довольно быстро ее отыскали. А вот нынешний свой автомобиль шоумен выбирал максимально вдумчиво. Ему хотелось получить привлекательный внешне транспорт с мощным двигателем. В результате выбор пал на представительский седан Jaguar XJ IV, которым артист пользуется до сих пор.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:35

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