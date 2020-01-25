"В 42 лучше, чем в 20": Актриса Екатерина Климова показала фото себя в юности

В социальной сети Instagram в сторис своего микроблога Екатерина Климова разместила короткий видеоролик, созданный на основе ее портретов в разном возрасте. Как оказалось, сейчас актриса выглядит намного лучше и даже будто бы моложе. Такое впечатление складывается потому, что теперь звезда предпочитает более естественные образы, отказавшись от чрезмерно яркой косметики.Рождественские праздники актриса провела вместе со своими детьми на острове Бали. Об этом свидетельствуют их недавние совместные фото. Екатерина Климова с юмором прокомментировала кадры, отметив, что время летит очень быстро и дети уже выросли.Как известно, четверых детей звезда родила от своих трех предыдущих мужей. На данный момент ее сердце свободно для новых отношений, призналась актриса. Но Екатерина Климова тут же добавила: завести роман при ее графике практически нереально, ведь она сильно загружена работой.