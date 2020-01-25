Составлен ТОП-3 автомобилей для молодых парней





Первую строчку в этом списке занял отечественный седан Lada Granta, обновленная версия которого внешне стала похожа на более современного сородича – Lada Vesta. Зато «Гранта» доступна покупателям по весьма демократичной цене – от 380 000 рублей. За эти деньги покупатель может рассчитывать на комплектацию с базовым 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 87 лошадиных сил. А если добавить к бюджету еще немного денег, можно рассчитывать на 98-сильный двигатель и автоматическую трансмиссию. Наконец, существует и топовая версия модели со 106-сильным агрегатом, который предлагает водителю весьма приятную динамику движения.На втором месте оказался своего рода аналог лидера рейтинга – французский бюджетник Renault Logan, который совсем недавно также получил пакет внешнего обновления и стал выглядеть более современно. Этот 4-дверный седан выглядит заметно интересней российской «Гранты», однако и заплатить за него придется заметно больше – от 580 000 рублей. В числе преимуществ данной модели эксперты называют надежную и устойчивую ходовую часть, дешевое обслуживание и общую надежность самого автомобиля. Базовая версия Renault Logan оснащается 82-сильным двигателем, в топовой же комплектации покупатели могут рассчитывать на мощность в 114 л. с.Замыкает тройку лидеров самый дорогой представитель этого списка – южнокорейский компактный седан Hyundai Solaris с ценником на уровне 750 000 рублей. Впрочем, отмечают специалисты, данная модель полностью оправдывает каждый вложенный в нее рубль. Более того, Hyundai Solaris – единственный представитель этого рейтинга, который оснащается экономичным, но весьма производительным 1,4-литровым 100-сильным бензиновым двигателем. Есть также версия с 1,6-литровым агрегатом мощностью 123 л. с.