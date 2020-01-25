АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Составлен ТОП-3 автомобилей для молодых парней

Молодые парни нередко останавливают свой выбор не на бюджетных новых моделях, а на подержанных автомобилях классом выше, пытаясь таким образом покрасоваться перед окружающими. Эксперты же считают такой подход непродуманным и предлагают свой рейтинг из трех автомобилей, которые идеально подойдут для молодого водителя.
Составлен ТОП-3 автомобилей для молодых парней

Первую строчку в этом списке занял отечественный седан Lada Granta, обновленная версия которого внешне стала похожа на более современного сородича – Lada Vesta. Зато «Гранта» доступна покупателям по весьма демократичной цене – от 380 000 рублей. За эти деньги покупатель может рассчитывать на комплектацию с базовым 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 87 лошадиных сил. А если добавить к бюджету еще немного денег, можно рассчитывать на 98-сильный двигатель и автоматическую трансмиссию. Наконец, существует и топовая версия модели со 106-сильным агрегатом, который предлагает водителю весьма приятную динамику движения.

На втором месте оказался своего рода аналог лидера рейтинга – французский бюджетник Renault Logan, который совсем недавно также получил пакет внешнего обновления и стал выглядеть более современно. Этот 4-дверный седан выглядит заметно интересней российской «Гранты», однако и заплатить за него придется заметно больше – от 580 000 рублей. В числе преимуществ данной модели эксперты называют надежную и устойчивую ходовую часть, дешевое обслуживание и общую надежность самого автомобиля. Базовая версия Renault Logan оснащается 82-сильным двигателем, в топовой же комплектации покупатели могут рассчитывать на мощность в 114 л. с.

Замыкает тройку лидеров самый дорогой представитель этого списка – южнокорейский компактный седан Hyundai Solaris с ценником на уровне 750 000 рублей. Впрочем, отмечают специалисты, данная модель полностью оправдывает каждый вложенный в нее рубль. Более того, Hyundai Solaris – единственный представитель этого рейтинга, который оснащается экономичным, но весьма производительным 1,4-литровым 100-сильным бензиновым двигателем. Есть также версия с 1,6-литровым агрегатом мощностью 123 л. с.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
YouTube получил эксклюзивные права на трансляции турниров по WoW и…
"Я бы не хотела, чтобы Влад пел такие песни": Рита Дакота прокомментировала слухи о примирении с Владом…
Эксперты рассказали о тонкостях езды с прицепом на легковом…
Светлана Лобода восхитилась старым составом «ВИА…
Медики назвали 6 продуктов, улучшающих работу поджелудочной…
Анастасия Заворотнюк едва не погибла из-за серьезного воспаления…
«Братишка, ты крут!»: Рома Капаклы в восторге от клипа сотрудника журнала…
"Очень большая трагедия, что мы его потеряли": Андрей Разин почтил память Владимира…
Появилось фото вероятного места первого заражения коронавирусом в…
Елизавета Боярская трогательно поздравила брата Сергея с днем…
Медики: Употребление медовой тыквы повышает…
«Золотой орел» за лучшую мужскую роль вручили Александру…
Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать…
«Спасибо, что ты рядом»: Иван Янковский за «Золотом орле» признался в любви дочери…
Китайские пилоты отработали тактику атакующей «боевой…
Эмма Стоун объявила дату и место своей…
Популярные смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2 заметно…
Разрез до пояса: Вера Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном…
Надежда Ермакова: "В марте на "Доме-2" начнутся кардинальные…
"Никаких отбивных с кровью": Паразитолог рассказала об опасности блюд из сырого…
Давид Манукян показал на совместном видео "пятую точку" Ольги Бузовой с…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пожаловалась, что с беременностью у нее начал расти…
Меган Маркл поссорилась с Викторией Бекхэм из-за…
Научные сотрудники Исследовательского института рака Монпелье обнаружили митохондрии в…
Голая Наталья Рудова погрузилась на дно…
Ирина Слуцкая не собирается делать из дочки Вари…
Учёные назвали главную опасность высокобелковой…
Недавно родившая Блейк Лайвли призналась, что скучает по своему идеальному…
Просмотреть все новости