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Певица Валерия покаталась на верблюде в Дубае

Популярная российская певица Валерия поделилась впечатлениями с подписчикам в своем Instagram-профиле о том, как впервые каталась на верблюде. На данный момент артистка проводит отпуск в Дубае, где и решилась испытать новые эмоции.
Певица Валерия покаталась на верблюде в Дубае

«Как прекрасно, когда что-то случается в первый раз. В этот зимний отпуск впервые в жизни каталась на верблюде», - записала Валерия. В продолжение поста певица с долей юмора отметила: ранее из-за страха она никогда бы и не попробовала то, что вчера сделала с такой смелостью.

Подписчики Валерии пришли в восторг от бесстрашия своего кумира. Кроме комплиментов и слов признания, многие комментаторы упомянули, что теперь поездка верхом на верблюде - их мечта. «Ой, какая вы молодец, Валерия. В марте мы летим в Дубай на две недели. Тоже хотим покататься на верблюде, но я что-то побаиваюсь», - отметила подписчица.

В своей записи звезда поделилась несколькими фото, сделанными в Объединённых Арабских Эмиратах. На одной из них она сидит на спине верблюда вместе с маленькой девочкой. Поклонники комментируют, что были бы готовы многое отдать, дабы оказаться на месте малышки.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:58

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