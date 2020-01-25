Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать макияж





Первым местом эксперты называют спортзал. Физические нагрузки заставляют тело активно выделять пот, а покрытое косметическими средствами лицо подвергается опасности. Речь идет о закупоренных порах, которые в будущем спровоцируют возникновение прыщей и пятен на коже. Вторым местом оказалось купание. Опасность представляет не косметика, с которой женщина отправляется в бассейн или душ, а те средства, которые остаются после процедуры. Дело в том, что хлор при контакте с макияжем впитывается в него, изначально защищая кожу, но после купания его следует смывать, чтобы избавиться от вещества и предотвратить появление покраснений и акне.Также дерматологи советуют отказаться от косметики при аллергических высыпаниях, так как средства замедляют процесс восстановления кожи и препятствуют ее заживлению. Аналогичный совет касается и лазерной обработки кожи (эпиляция, татуировки), когда она становится незащищенной, а использование косметики лишь усугубит ситуацию. Использовать макияж дерматологи советуют спустя пару дней после процедуры, а лучшим станет консультация со специалистом.