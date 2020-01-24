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"Я до сих пор живу с этим страхом": Елена Ксенофонтова рассказала о попытке убить мужа

Елена Ксенофонтова на своей странице в Instagram обратилась к поклонникам с жалобами на плохое самочувствие и сообщила, что ей пришлось слечь в постель из-за вируса. Также актриса анонсировала выход её нового интервью «Моя правда. Елена Ксенофонтова. Молчать нельзя говорить», в котором рассказала о кошмарах семейной жизни с мужем-юристом, которого она хотела убить.

Уже второй раз за сезон актриса замечает за собой угнетённое и подавленное состояние. Оказывается, всему виной простудное заболевание, которое преследует её. А пока заслуженная артистка России борется с недугом, своим поклонникам она предложила обратить внимание на то, что в скором времени на экраны телевизоров выйдет телепрограмма «Моя правда. Елена Ксенофонтова. Молчать нельзя говорить». Она сообщила, что передачу покажут по Пятому каналу 26 января в 9 утра. В эфире актриса рассказала о своём неудачном фактическом браке с адвокатом Александром Рыжих.

По словам артистки, во время одной из ссор супруг попытался её задушить, а потом обратился в полицию, обвинив жену в побоях, покушении на жизнь и присвоении его имущества. Суд встал на сторону истца, но тюремное заключение актриса смогла избежать. Согласно утверждениям артистки, муж сообщил о том, что не оставит её просто так в покое, а устроит настоящий ад. Он пообещал ей устроить несколько кругов ада и планировал наблюдать со стороны, как она будет со всем справляться. Ксенофонтова заявила, что ему это удалось. Она до сих вспоминает с дрожью о том, как была на грани нервного срыва и хотела убить спящего мужа, задушив подушкой. Ей и по ныне приходится жить и справляться с этим страхом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:50

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