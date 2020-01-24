Кортни Кокс продемонстрировала архивное фото с «Друзьями» перед съемками финала сериала





Кадр подписан словами «Последний Ужин» на английском языке. На фото запечатлены все персонажи популярного ситкома. Финальный эпизод многосерийной картины был снят 16 лет назад.В честь такой даты Кортни Кокс опубликовала архивное фото, которое прежде нигде не фигурировало. Помимо этого, она разместила в публичном доступе титульный лист с началом сценария завершающей серии. Поклонники отреагировали на пост многочисленными отметками «Мне нравится».