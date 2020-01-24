Удивленная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина опровергла слухи о своем увольнении с проекта

В социальных сетях появилась информация о том, что Ксению Бородину уберут из ведущих проекта «Дом-2». Якобы отныне она будет появляться лишь в эфирах программы «Бородина против Бузовой».Подобная информация о новых правилах удивила не только пользователей интернета, но и саму Ксению. Так, общаясь со своими поклонниками, Ксения Бородина подчеркнула, что не намерена никуда уходить, хотя ей и самой более интересна передача «Бородина против Бузовой». Тем не менее, вести собрания на лобном месте или теты она все равно не отказывается.Не стала умалчивать Ксения Бородина и о том, что на другие федеральные каналы ей, скорее всего, путь будет закрыт, как и многим другим звездам «Дом-2». Ранее о том, что после хоть какого-то участия в телестройке тяжело устроиться на работу, в том числе и на телевидение, говорил и Андрей Черкасов, видимо, с ним полностью согласна и Ксения Бородина.