На баскетбольном "Матче всех звёзд" представят обновлённый кроссовер Changan CS75 FL
В России на "ВТБ Арене" на баскетбольном "Матче всех звёзд" представят обновлённый кроссовер Changan CS75 FL. Производитель является спонсором данного мероприятия, которое состоится 16 февраля.
Известно, обновлённый кроссовер Changan CS75 FL должен был появиться в продаже на территории России ещё в конце 2019 года, но из-за затянувшейся процедуры сертификации этого не произошло. Теперь все бумаги оформлены, а потому производитель из Китая назначил новую, теперь уже окончательную дату дебюта рестайлинговой версии на отечественном рынке. Зрители на трибунах, которые будут присутствовать на "Матче всех звёзд", смогут первыми увидеть транспортное средство, но основные характеристики и внешний вид модели были раскрыты ранее. Основные отличия заключаются в иных очертаниях обводов радиаторной решётки, бамперов и фар. Также в салоне появится цифровая приборная панель и электронный стояночный тормоз. Габариты же остались неизменными.
Не поменялась и силовая установка у новой вариации Changan CS75 FL. Под капотом находится знакомый 1,8-литровый двигатель, генерирующий 150 лошадиных сил. Он будет работать в паре с автоматической 6-скоростной коробкой передач Aisin. Мощность двигателя будет передаваться на все колёса.
Известно, обновлённый кроссовер Changan CS75 FL должен был появиться в продаже на территории России ещё в конце 2019 года, но из-за затянувшейся процедуры сертификации этого не произошло. Теперь все бумаги оформлены, а потому производитель из Китая назначил новую, теперь уже окончательную дату дебюта рестайлинговой версии на отечественном рынке. Зрители на трибунах, которые будут присутствовать на "Матче всех звёзд", смогут первыми увидеть транспортное средство, но основные характеристики и внешний вид модели были раскрыты ранее. Основные отличия заключаются в иных очертаниях обводов радиаторной решётки, бамперов и фар. Также в салоне появится цифровая приборная панель и электронный стояночный тормоз. Габариты же остались неизменными.
Не поменялась и силовая установка у новой вариации Changan CS75 FL. Под капотом находится знакомый 1,8-литровый двигатель, генерирующий 150 лошадиных сил. Он будет работать в паре с автоматической 6-скоростной коробкой передач Aisin. Мощность двигателя будет передаваться на все колёса.