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Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель и все родственники в шоке от поведения Дмитрия Дмитренко

Звезда скандального телевизионного шоу «Дом-2» Алена Рапунцель не успела приехать из Владивостока, как тут же начались разборки из-за поведения Дмитрия Дмитренко. Так, выяснилось, что ни она, ни ее родственники не поддерживают подобных выходок.

Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель и все родственники в шоке от поведения Дмитрия Дмитренко

Только участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель переступила вместе со своей мамой порог дома, как ее сестра Ольга попыталась перетянуть своих родственниц на сторону своего супруга Дмитрия Дмитренко. Однако у нее ничего не вышло. Алена Рапунцель рассказала ей, что прекрасно знает обо всем происходящем в ее отсутствие.

Оказалось, что пока Алены не было, обо всем, что происходило на телестройке, ей оперативно сообщали Иосиф Оганесян и Александра Черно. Алена Рапунцель сказала, что знает информацию из первых уст и просто шокирована тем, как ведет себе муж сестры. Ко всему, она говорит и о том, что не намерена его поддерживать. На сторону Алены Рапунцель тут же стала и мама Татьяна Владимировна.


В итоге у Ольги Рапунцель не вышло перетянуть членов семьи на свою сторону. Помимо этого, недовольна поведением Дмитрия Дмитренко бабушка сестер и вовсе готова просить, чтобы Ольга развелась с Дмитрием.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:51

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