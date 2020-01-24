Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель и все родственники в шоке от поведения Дмитрия Дмитренко





Только участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель переступила вместе со своей мамой порог дома, как ее сестра Ольга попыталась перетянуть своих родственниц на сторону своего супруга Дмитрия Дмитренко. Однако у нее ничего не вышло. Алена Рапунцель рассказала ей, что прекрасно знает обо всем происходящем в ее отсутствие.Оказалось, что пока Алены не было, обо всем, что происходило на телестройке, ей оперативно сообщали Иосиф Оганесян и Александра Черно. Алена Рапунцель сказала, что знает информацию из первых уст и просто шокирована тем, как ведет себе муж сестры. Ко всему, она говорит и о том, что не намерена его поддерживать. На сторону Алены Рапунцель тут же стала и мама Татьяна Владимировна.В итоге у Ольги Рапунцель не вышло перетянуть членов семьи на свою сторону. Помимо этого, недовольна поведением Дмитрия Дмитренко бабушка сестер и вовсе готова просить, чтобы Ольга развелась с Дмитрием.