Брэд Питт отказался от главной роли в «Матрице»





, — рассказал артист.Он иронично описал сцену из «Матрицы», выразив шутку о принятии им красной таблетки в момент выбора согласиться на роль либо отказаться от неё. Питт не стал уточнять, какого конкретно персонажа получил предложение сыграть. По данным зарубежных издания, его рассматривали как одного из кандидатов на роль Нео. В марте 2019-го продюсер Лоренцо Ди Бонавентура сообщил, что было мнение о создании не героя, а героини в фильме. В итоге Нео так и не сделали женщиной благодаря отказу от участия в проекте Сандры Буллок.В феврале 2019-го Уилл Смит рассказал, что тоже отказался исполнять роль Нео и не считает это поводом для гордости. По словам артиста, в 1998-м братья Вачовски, снявшие на то время лишь картину «Связь», описали ему концепт. Сеттинг показался артисту нелепым.