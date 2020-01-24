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Брэд Питт отказался от главной роли в «Матрице»

Голливудский актёр Брэд Питт сообщил о своём отказе от исполнения главной роли в кинотрилогии «Матрица». Артист пояснил это тем, что не считал роль подходящей для него.
Брэд Питт отказался от главной роли в «Матрице»

«Просто не моя. Принадлежала кому-то ещё, я верил в это. Если начать вспоминать о всех действительно великих картинах, в которых не стал сниматься, на это потребуется пара ночей», — рассказал артист.

Он иронично описал сцену из «Матрицы», выразив шутку о принятии им красной таблетки в момент выбора согласиться на роль либо отказаться от неё. Питт не стал уточнять, какого конкретно персонажа получил предложение сыграть. По данным зарубежных издания, его рассматривали как одного из кандидатов на роль Нео. В марте 2019-го продюсер Лоренцо Ди Бонавентура сообщил, что было мнение о создании не героя, а героини в фильме. В итоге Нео так и не сделали женщиной благодаря отказу от участия в проекте Сандры Буллок.

В феврале 2019-го Уилл Смит рассказал, что тоже отказался исполнять роль Нео и не считает это поводом для гордости. По словам артиста, в 1998-м братья Вачовски, снявшие на то время лишь картину «Связь», описали ему концепт. Сеттинг показался артисту нелепым.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:28

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