Раскрыты технические характеристики электрокара Vega EVX





Компания Vega Innovations рассекретила очередные подробности о своей спортивной машине Vega EVX, передвигающейся при помощи силовой установки. Как выяснилось, мощность двигателя вдвое превысит первоначальные данные и достигнет 804 лошадиные силы при крутящем моменте 760 НМ. Это позволяет разогнать транспортное средство до первой сотни за 3,1 секунды. Максимальная же дистанция, которую новинка сможет проезжать на одном заряде батареи, составит 250 километров, а ёмкость аккумулятора достигает 40 киловатт-часов. При этом, в режиме быстрой зарядки батарея пополняется с мощность 120 киловатт. Таких показателей инженерам удалось достичь благодаря применению инновационной технологии системы питания, но подробности интересной разработки пока держатся в секрете.Помимо этого стало известно, вес транспортного средства составляет 2 тонны 90 килограмм. Он мог бы быть выше, но конструкторы сделали полностью карбоновую обшивку кузова Vega EVX. Также модель получит несколько передовых систем безопасности и опций помощи водителю при вождении. Предположительно, модель от компании из Шри-Ланки будет стоить 250 тысяч долларов, а вот какое количество машин производитель собирается выпустить, пока не известно.