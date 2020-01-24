Полина Гагарина обеспокоила медиков веснушками после принятия солнечных ванн

На данный момент Полина Гагарина вместе с мужем отдыхает на Мальдивах и признается, что не может отказаться от загара. Звезда знает о вреде солнечных ванн, но все равно каждый раз с отпуска возвращается “шоколадкой”. Недавно она заметила, что веснушек на ее теле стало гораздо больше по сравнению с прошлыми годами, в связи с чем врачи забили тревогу. Под фотографией Гагариной многие предупредили своего кумира о том, что возникновение пигментных пятен может стать признаком того, что защита кожи от ультрафиолета не справляется со своими обязанностями.Дело в том, что люди с белой кожей особенно чувствительны к влиянию солнца, что может запустить процессы старения, обезвоживания и других более серьезных проблем. Медики напомнили о важности использования солнцезащитных средств на пляже.