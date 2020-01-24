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Полина Гагарина обеспокоила медиков веснушками после принятия солнечных ванн

Певица Полина Гагарина похвасталась веснушками после солнечных ванн, чем обеспокоила медиков. Артистка опубликовала новое фото с загаром на своей странице в Instagram.

На данный момент Полина Гагарина вместе с мужем отдыхает на Мальдивах и признается, что не может отказаться от загара. Звезда знает о вреде солнечных ванн, но все равно каждый раз с отпуска возвращается “шоколадкой”. Недавно она заметила, что веснушек на ее теле стало гораздо больше по сравнению с прошлыми годами, в связи с чем врачи забили тревогу. Под фотографией Гагариной многие предупредили своего кумира о том, что возникновение пигментных пятен может стать признаком того, что защита кожи от ультрафиолета не справляется со своими обязанностями.

Дело в том, что люди с белой кожей особенно чувствительны к влиянию солнца, что может запустить процессы старения, обезвоживания и других более серьезных проблем. Медики напомнили о важности использования солнцезащитных средств на пляже.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:14

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