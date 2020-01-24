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Учёные из медицинской школы Гарварда обнаружили в носу клетки, выделяющие провоспалительные липиды

Ученые из медицинской школы Гарварда обнаружили свидетельства того, что щеточные клетки в носу мыши выделяют провоспалительные липиды. Благодаря этому аллергологи оказались на шаг ближе к определению причины возникновения аллергии.

Из-за деятельности человека в природе возникло больше аллергенов, а это, в свою очередь, увеличило количество аллергиков на планете. Специалисты, которые занимаются изучением данного заболевания, достаточно много узнали о том, что происходит во время реакции гиперчувствительности, однако так и не выяснили, из-за чего они происходят. При изучении реакции организма на раздражительные факторы учёные исследовали химически чувствительные щеточные клетки внутри носа и вдоль дыхательных путей мышей. Для лучшего ознакомления с клетками специалисты воздействовали на них с помощью аллергенов. Экспертами были обнаружены чувствительные клетки в носу грызунов, производящие химические вещества, которые приводят к воспалительным реакциям.

По итогу удалось обнаружить, клетки иммунитета в крови производят жироподобное вещество под названием цистеинил лейкотриен. Учёные определили, что данный липид имеет отношение к аллергическим реакциям и реакциям чувствительности. Скрупулезное изучение носовых щеточных клеток грызунов показало, что они также вырабатывают жирную кислоту, но только под воздействием конкретных белков, плесени пылевых клещей или энергоносителя аденозинтрифосфата. Испытание клеток на живых грызунах позволило сделать вывод, что влияние одних и тех же раздражающих факторов может приводить к отеку в носовой ткани.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:07

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