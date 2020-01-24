Филипп Киркоров устроил танцы с Софией Ротару

Как отметил Киркоров, это был особенный вечер для него, который он хочет и будет вспоминать. Артист пожелал, чтобы его танцы с украинской певицей стали традиционными, а встречи – частыми. Певец захотел больше улыбок для своих друзей, а в новом посте отметил именинницу Этери Карапетян, ведущего праздника Андрея Малахова и коллеги Николая Баскова. Стоя на сцене Филипп Киркоров пытался подпевать знаменитости под песню “Лаванда”. Согласно отзывам поклонников в комментариях, артистка пела вживую, что произвело на фолловеров сильное впечатление.Затем Киркоров пригласил Ротару на танец под медленную музыку, который они исполнили на глазах собравшейся публики.