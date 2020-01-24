Филипп Киркоров устроил танцы с Софией Ротару
Певец Филипп Киркоров вышел на сцену во время выступления Софии Ротару и пустился с ней в пляс. Видео с празднования дня рождения Этери Карапетян поп-король разместил на своей странице в Instagram.
Как отметил Киркоров, это был особенный вечер для него, который он хочет и будет вспоминать. Артист пожелал, чтобы его танцы с украинской певицей стали традиционными, а встречи – частыми. Певец захотел больше улыбок для своих друзей, а в новом посте отметил именинницу Этери Карапетян, ведущего праздника Андрея Малахова и коллеги Николая Баскова. Стоя на сцене Филипп Киркоров пытался подпевать знаменитости под песню “Лаванда”. Согласно отзывам поклонников в комментариях, артистка пела вживую, что произвело на фолловеров сильное впечатление.
Затем Киркоров пригласил Ротару на танец под медленную музыку, который они исполнили на глазах собравшейся публики.
Как отметил Киркоров, это был особенный вечер для него, который он хочет и будет вспоминать. Артист пожелал, чтобы его танцы с украинской певицей стали традиционными, а встречи – частыми. Певец захотел больше улыбок для своих друзей, а в новом посте отметил именинницу Этери Карапетян, ведущего праздника Андрея Малахова и коллеги Николая Баскова. Стоя на сцене Филипп Киркоров пытался подпевать знаменитости под песню “Лаванда”. Согласно отзывам поклонников в комментариях, артистка пела вживую, что произвело на фолловеров сильное впечатление.
Затем Киркоров пригласил Ротару на танец под медленную музыку, который они исполнили на глазах собравшейся публики.