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Специалисты нашли неудаляемый вирус для ОС Android

Специалисты из компании Dr. Web рассказали об открытии в области кибербезопасности. Они обнаружили неудаляемый вирус для ОС Android, распространяемый через сервис Google Play.

Специалисты отметили, данный вредонос впервые попал в их поле зрения ещё в 2015 году. Несмотря на свой возраст, он до сих пор представляет потенциальную опасность, поскольку рядовой владелец "умного" телефона, работающего на операционной системе Android, не имеет знаний и возможности, чтобы удалить эту программу. Распространяется же она, как и большинство подобных ей, маскируясь в файлах приложений, устанавливаемых из сервиса Google Play. Отмечается, неудаляемый вирус поражает только смартфоны, работающие на версии ОС Android 5.1 и ниже. Они считаются устаревшими, но в годы наибольшей активности вредоноса устройства с ними были весьма распространены. Даже сейчас таковых находится на руках до 25% от общего объема, а это значит, что четверть всех гаджетов могут быть потенциально заражены. Программа Android.Xiny.5260 имеет две вариации, первая, заражая девайс, начинает спустя некоторое время устанавливать на устройство платные приложения и снимать ежемесячно или единоразово плату за них, пока пользователь не заменит исчезновения средств. Вторая же версия более опасна, поскольку она ворует персональные данные владельца смартфона, в том числе и пароли от банковских карт и электронных кошельков.

Эксперты констатируют, удалить этот вирус очень непросто. Даже избавившись от опасного приложения, его файлы остаются в корневых каталогах. Чтобы быть уверенным на 100% в удалении зловреда, нужно перепрошить аппарат, установив новую операционную систему из официального источника.

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Технологии / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:38

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