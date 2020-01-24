Генерал армии США заявил о недостатке технологий для победы в «будущей битве»





Джеймс Макконвилл в качестве примера развития технологического уровня привёл смартфон, который имеет возможность делать фото и звонить из любого угла мира. Генерал армии США подчеркнул, что всего 40 лет назад подобное не могли даже представить. Во время войны во Вьетнаме основным оружием американской стороны были танк M1 Abrams, вертолеты Apache и Black Hawk, машина Bradley, а также зенитная система Patriot. После этого системы проходили обычное улучшение, но не пережили принципиальную реновацию.В настоящее время армия США должна конкурировать в самых разных типах среды, включая космос и киберсреду. Текущую ситуацию Макконвилл назвал точкой перегиба, напоминающей о положении после завершения военных действий во Вьетнаме.