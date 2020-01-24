АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сделанная в Небре "самая важная находка века" разоблачила 3000-летнюю космическую…
EUR 68.69 USD 61.95
Курс валют на 24.01.2020

Генерал армии США заявил о недостатке технологий для победы в «будущей битве»

Генерал армии США Джеймс Макконвилл заявил о недостатке существующих технологий для обеспечения стране победы в «будущей битве». Он подчеркнул важность развития существующих инструментов во время выступления в американском Нацмузее армии.

Джеймс Макконвилл в качестве примера развития технологического уровня привёл смартфон, который имеет возможность делать фото и звонить из любого угла мира. Генерал армии США подчеркнул, что всего 40 лет назад подобное не могли даже представить. Во время войны во Вьетнаме основным оружием американской стороны были танк M1 Abrams, вертолеты Apache и Black Hawk, машина Bradley, а также зенитная система Patriot. После этого системы проходили обычное улучшение, но не пережили принципиальную реновацию.

В настоящее время армия США должна конкурировать в самых разных типах среды, включая космос и киберсреду. Текущую ситуацию Макконвилл назвал точкой перегиба, напоминающей о положении после завершения военных действий во Вьетнаме.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Николаев отметил 60-летие в Майами в окружении…
Skoda Octavia RS получит гибридную…
Медики из Германии перечислили главные последствия…
Поклонники перепутали Екатерину Стриженову с Аллой…
Учёные смогли воссоздать голос 3000-летней…
У Оксаны Воеводиной диагностировали отёк костного…
Создан лак для защиты зубов от…
Свадьба Натальи Водяновой и Антуана Арно может пройти в одном из отелей…
Apple выступила против одинаковой зарядки для всех…
Китайские ученые назвали источником коронавируса…
В Шанхае медики вылечили первого пациента с коронавирусной…
"Холодно": Вера Брежнева пожаловалась на нехватку…
Диетолог рассказала о продуктах, которые помогут восстановить работу печени после…
Chevy тестирует высокопроизводительную версию Corvette C8 в исполнении…
Rolls-Royce планирует производить небольшие атомные…
Ученый Конрад Бейройтер рассказал, как уменьшить риск развития болезни…
Дочь Леонида Нечаева напомнила о 10-летии со дня смерти…
Объявлены российские цены новых сверхлёгких ноутбуков…
Косметолог в Ставропольском крае изуродовала клиентку и села в…
Употребление йогурта может помочь снизить риск рака молочной…
«Вот вам и идеальный холостяк России»: Тимур Батрутдинов отдохнул в клубе в компании двух девушек в…
Извержение Везувия преобразовало человеческий мозг в…
Итальянские археологи раскопали "княжескую…
Участники проекта "Дом-2" Андрей Шабарин и Розалия Райсон решили покинуть реалити-шоу после новости о…
В Тюмени мужчина перенёс 4 клинических смерти за…
Кристина Черкасова: «Муж хочет троих детей, а я пока не…
Apple заплатит Broadcom $15 млрд за детали для iPhone…
Раисе Рязановой стало плохо у гроба единственного…
Просмотреть все новости