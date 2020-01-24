Алена Шишкова показала, как увеличивает губы в клинике косметологии





Алена Шишкова честно показала поклонникам, как пользуется услугами косметологических клиник для улучшения внешнего вида. Звезда пользуется уколами красоты, чтобы сделать губы более пухлыми. Модель стала амбассадором одной из столичных центров, где ей недавно провели контурную пластику губ. Поклонники давно подозревали увеличение этой части лица Шишковой, поскольку на более старых фотографиях ее губы выглядят менее пухлыми.Процедура, через которую прошла Алена Шишкова, помогает при помощи инъекций улучшить форму губ и увеличить объем. Также она увлажняет кожу и предотвращает сухость.