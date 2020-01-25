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Татьянин день и День студента: Что можно и чего нельзя делать в этот праздник

25 января православные христиане отмечают Татьянин день. Раннехристианская мученица Татьяна Римская также является покровительницей всех студентов. Верующие в этот праздник придерживались определенных традиций, а также знали, что можно и чего нельзя делать в этот день.
Татьянин день и День студента: Что можно и чего нельзя делать в этот праздник

Святая Татьяна (Татиана) Римская умерла мученической смертью в 226 году 25 января. По преданию, девушка родилась в семье знатного римского рода, была смиренной и доброй христианкой. Язычники в те времена часто издевались над людьми, однако жестокая смерть родителей и гонения не сломили веру Татьяны, которая приняла свою смерть во имя христианства. До 1755 года в этот день верующие вспоминали о тяжелой судьбе и смерти Татьяны Римской, однако в этом году 25 января императрица Елизавета Петровна утвердила подписью указ об основании Московского университета. Таким образом этот день стал Татьяниным, а также днем всех студентов.

В текущем, 2020 году, Татьянин день выпадает на субботу, поэтому студенты смогут отметить праздник в выходной день, отдохнув от учебных будней. Тем не менее, рекомендуется в этот день сходить в церковь, где поставить свечу мученице Татьяне Крещенской, поблагодарив ее за все и попросив помощи в дальнейшей учебе.

В древние времена в этот день пекли каравай в форме солнца, после чего кусочками лакомства угощали родных и близких. Именно это, по поверьям, призывало весну и приход тепла. Существовали и запреты, в числе которых ссоры и скандалы. Запрещалось жить в беспорядке, отказывать в помощи нуждающимся. В настоящее время появились новые приметы, согласно которым не стоит учить конспекты в Татьянин день, а особенно готовиться к экзамену. Тем, кому мешает поведение празднующих день студента, запрещалось их усмирять, так как 25 января разрешаются шумные гулянья.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 00:01

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