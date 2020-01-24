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Рената Литвинова предстала перед своими поклонниками в винтажном купальнике

Рената Литвинова на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором предстала в винтажном закрытом купальнике. Шикарный образ утонченной парижанки актриса дополнила массивным колье из жемчуга и красными туфлями.

Рената Литвинова является яркой представительницей образа настоящей парижанки. Она всегда выглядит женственно, утончённо и элегантно. Недавно ей исполнилось 53 года, а сейчас она находится в Париже, где у неё имеется шикарная квартира, в которой проживает её единственная наследница Ульяна Добровская. Чтобы порадовать поклонников, заслуженная артистка России устроила фотосессию на балконе в лучах солнца. В подписи к фотографии сценаристка указала, что ей нравятся купальники закрытого типа, а также она предпочитает загорать только в тени, обращая внимание на свой возраст.

Её поклонники пришли в невероятный восторг от снимка и отметили, артистка шикарно и элегантно выглядит и является эталоном женской красоты. Кто-то обратил внимание, что их кумиру неподвластен возраст, и она может дать фору любой молодой девушке. А нашлись и те, кто сравнил Ренату Литвинову с Мадонной Рафаэля и девушкой с обложки журнала мод за 1950 год. Актриса часто признаётся, что ей очень нравится путешествовать во Францию, поэтому она приобрела апартаменты в сердце Парижа. Окна квартиры выходят на бульвар Бон-Нувель, где постоянно кипит жизнь.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:34

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