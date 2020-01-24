Skoda Octavia RS получит гибридную версию





В обнародованных данных относительно новинки Skoda не сообщила каких-либо подробностей о грядущей новинке. Однако журналисты и блогеры, пишущие на автомобильную тематику, все же нашли наиболее вероятные характеристики машины с гибридной силовой установкой. Так, обновление Octavia будет иметь три модификации с бензиновым, дизельным и гибридным агрегатом. Первый вариант состоит из 250-сильного мотора на 2 литра, разгон которого до сотни километров в час составляет всего 6,5 секунды.Транспортное средство на дизельном топливе способно выдавать до 181 "лошадей", такая же мощность будет и у модификации-гибрида. Однако в последней столько лошадиных сил выдает суммарная работа с двигателем на 1,4 литра, усиленный агрегат разгоняется до 100 километров за 7 секунд. Именно гибрид станет самым дорогим в линейке, в России его стоимость превысит 2,74 миллиона рублей. Дебют новинки состоится на мартовском автосалоне в Женеве. У отечественных дилеров машину стоит ожидать в конце 2020 года.