Новый Cadillac Escalade продемонстрировали на тизере
Новый Cadillac Escalade продемонстрировали на выпущенном в интернете тизере. Первое, что можно отметить, это отличие радиаторной решетки на новом изображении от версии на шпионских снимках.
Это указывает на различный тип отделки ещё и в салоне. Внедорожник получит изогнутый дисплей, созданный по технологии OLED, с диагональю 38”. Радиаторная решетка украшена крупным шильдиком Cadillac и получила хромирование. Это демонстрирует сохранение фирменного дизайна Escalade.
Cadillac предпочитает оформлять эту модель с крупными серебряными линиями. Полосы проведены по передней зоне внедорожника между элементами оптики. Escalade нового поколения оснастили узкими вертикальными фонарями, расположение которых напоминает о таковом у CT6.
Это указывает на различный тип отделки ещё и в салоне. Внедорожник получит изогнутый дисплей, созданный по технологии OLED, с диагональю 38”. Радиаторная решетка украшена крупным шильдиком Cadillac и получила хромирование. Это демонстрирует сохранение фирменного дизайна Escalade.
Cadillac предпочитает оформлять эту модель с крупными серебряными линиями. Полосы проведены по передней зоне внедорожника между элементами оптики. Escalade нового поколения оснастили узкими вертикальными фонарями, расположение которых напоминает о таковом у CT6.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 04:07