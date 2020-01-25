Новый Cadillac Escalade продемонстрировали на тизере





Это указывает на различный тип отделки ещё и в салоне. Внедорожник получит изогнутый дисплей, созданный по технологии OLED, с диагональю 38”. Радиаторная решетка украшена крупным шильдиком Cadillac и получила хромирование. Это демонстрирует сохранение фирменного дизайна Escalade.Cadillac предпочитает оформлять эту модель с крупными серебряными линиями. Полосы проведены по передней зоне внедорожника между элементами оптики. Escalade нового поколения оснастили узкими вертикальными фонарями, расположение которых напоминает о таковом у CT6.