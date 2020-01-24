Игорь Николаев отметил 60-летие в Майами в окружении друзей

Игорю Николаеву недавно исполнилось 60 лет, в честь чего он организовал вечеринку в Майами, где присутствовали его друзья и семья. Артист отметил, что специально не делал фотографий на празднике, чтобы все осталось на домашнем видео и в памяти. Для него было важным, чтобы его младшая и старшая дочери лучше узнали друг друга и подружились, а также проводили время вместе. На ролике были запечатлены Юлия Проскурякова с дочерью Вероникой Николаевой, Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Анжелика Варум и родственники звезды.По приезду в Майами Игорь Николаев отправился на пляж, однако погода его не обрадовала, поскольку температура опустилась до +2 и дул сильный ветер. Артист списал все на глобальное потепление, отметив, что в теплых странах вскоре похолодает.