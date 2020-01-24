Исследование показало, чем недовольны российские студенты





По словам руководителя проекта «Табитуриент» Владислава Белого, количество положительных отзывов среди студентов в последнее время сокращается. В этом году были обработаны ответы более 2 тысяч людей, среди которых были не только получающие профессию, но также и молодые учёные и преподаватели.Также в этом году участники впервые участвовали в анкетировании, в котором предложенные показатели были оценены по шкале из 10 баллов. Самый высокий балл достался вопросу о расположении корпусов, он набрал 8 из 10. В то же время вопрос о работе административного аппарата был оценен в 6.67 баллов, что стало худшим результатом.Учебные заведения, получившую оценку от 7 и выше, получили «Зелёную метку». Руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина призвала ВУЗы так же изучать ответы студентов. Такая обратная связь, по её словам, является «зеркалом» российской системы образования.