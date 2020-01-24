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Исследование показало, чем недовольны российские студенты

"Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и проект "Табитуриент" предоставили публике результаты ежегодного исследования о ВУЗах, базирующееся на отзывах студентов. Во время масштабной пресс-конференции были подняты вопросы об интересных тенденциях среди учеников учебных заведений, наблюдаемых последние несколько лет.

По словам руководителя проекта «Табитуриент» Владислава Белого, количество положительных отзывов среди студентов в последнее время сокращается. В этом году были обработаны ответы более 2 тысяч людей, среди которых были не только получающие профессию, но также и молодые учёные и преподаватели.

Также в этом году участники впервые участвовали в анкетировании, в котором предложенные показатели были оценены по шкале из 10 баллов. Самый высокий балл достался вопросу о расположении корпусов, он набрал 8 из 10. В то же время вопрос о работе административного аппарата был оценен в 6.67 баллов, что стало худшим результатом.

Учебные заведения, получившую оценку от 7 и выше, получили «Зелёную метку». Руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина призвала ВУЗы так же изучать ответы студентов. Такая обратная связь, по её словам, является «зеркалом» российской системы образования.

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Общество
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 20:54

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