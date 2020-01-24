Исследование показало, чем недовольны российские студенты
"Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и проект "Табитуриент" предоставили публике результаты ежегодного исследования о ВУЗах, базирующееся на отзывах студентов. Во время масштабной пресс-конференции были подняты вопросы об интересных тенденциях среди учеников учебных заведений, наблюдаемых последние несколько лет.
По словам руководителя проекта «Табитуриент» Владислава Белого, количество положительных отзывов среди студентов в последнее время сокращается. В этом году были обработаны ответы более 2 тысяч людей, среди которых были не только получающие профессию, но также и молодые учёные и преподаватели.
Также в этом году участники впервые участвовали в анкетировании, в котором предложенные показатели были оценены по шкале из 10 баллов. Самый высокий балл достался вопросу о расположении корпусов, он набрал 8 из 10. В то же время вопрос о работе административного аппарата был оценен в 6.67 баллов, что стало худшим результатом.
Учебные заведения, получившую оценку от 7 и выше, получили «Зелёную метку». Руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина призвала ВУЗы так же изучать ответы студентов. Такая обратная связь, по её словам, является «зеркалом» российской системы образования.
По словам руководителя проекта «Табитуриент» Владислава Белого, количество положительных отзывов среди студентов в последнее время сокращается. В этом году были обработаны ответы более 2 тысяч людей, среди которых были не только получающие профессию, но также и молодые учёные и преподаватели.
Также в этом году участники впервые участвовали в анкетировании, в котором предложенные показатели были оценены по шкале из 10 баллов. Самый высокий балл достался вопросу о расположении корпусов, он набрал 8 из 10. В то же время вопрос о работе административного аппарата был оценен в 6.67 баллов, что стало худшим результатом.
Учебные заведения, получившую оценку от 7 и выше, получили «Зелёную метку». Руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина призвала ВУЗы так же изучать ответы студентов. Такая обратная связь, по её словам, является «зеркалом» российской системы образования.
Общество
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 20:54