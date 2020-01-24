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Учёные перечислили первые признаки рака кожи

Учёные рассказали, как на ранних стадиях обнаружить развитие рака кожи. Специалисты перечислили первые признаки, на которые людям следует обратить внимание.
Учёные перечислили первые признаки рака кожи

Врачи отмечают, при развитии рака кожи большая часть новообразований сосредотачивается на участках тела, регулярно подвергающихся воздействию ультрафиолета. Как правило, речь идёт о плечах, руках, ногах и лице. Все они доступны для взгляда, а потому человек может сразу же заметить изменения. Статистика же указывает - онкология поддаётся лечению тем легче, чем раньше была диагностирована. Наблюдая за состоянием кожи, можно увидеть признаки, указывающие на развитие болезни. Следует очень внимательно отнестись к новообразованиям, которые быстро растут и не имеют чётких границ, а также к тем, которые отличаются по цвету от веснушек или родимых пятен. Незаживающие ранки также должны стать сигналом для похода в больницу. Специалисты отмечают, в этом же списке находится постоянная усталость, снижение аппетита и резкая потеря веса. Кроме того, развитие раковых клеток приводит к увеличению лимфоузлов.

Медики рекомендуют немедленно при проявлении нескольких признаком одновременно обращаться к врачу. Своевременно начатое лечение может спасти жизнь пациенту. В настоящий момент специалисты стали лечить рак кожи и меланому более эффективно, и даже при появлении метастаз выживаемость существенно возросла. Ранее люди не жили более 3-4 месяцев, теперь же этот срок увеличился до 6 лет.

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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 22:00

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