Учёные перечислили первые признаки рака кожи





Врачи отмечают, при развитии рака кожи большая часть новообразований сосредотачивается на участках тела, регулярно подвергающихся воздействию ультрафиолета. Как правило, речь идёт о плечах, руках, ногах и лице. Все они доступны для взгляда, а потому человек может сразу же заметить изменения. Статистика же указывает - онкология поддаётся лечению тем легче, чем раньше была диагностирована. Наблюдая за состоянием кожи, можно увидеть признаки, указывающие на развитие болезни. Следует очень внимательно отнестись к новообразованиям, которые быстро растут и не имеют чётких границ, а также к тем, которые отличаются по цвету от веснушек или родимых пятен. Незаживающие ранки также должны стать сигналом для похода в больницу. Специалисты отмечают, в этом же списке находится постоянная усталость, снижение аппетита и резкая потеря веса. Кроме того, развитие раковых клеток приводит к увеличению лимфоузлов.Медики рекомендуют немедленно при проявлении нескольких признаком одновременно обращаться к врачу. Своевременно начатое лечение может спасти жизнь пациенту. В настоящий момент специалисты стали лечить рак кожи и меланому более эффективно, и даже при появлении метастаз выживаемость существенно возросла. Ранее люди не жили более 3-4 месяцев, теперь же этот срок увеличился до 6 лет.