Свадьба Натальи Водяновой и Антуана Арно может пройти в одном из отелей Турции

Есть вероятность, что масштабный праздник состоится на берегу Средиземного моря в комплексе Maxx Royal Kemer Resort, лицом которого является модель. По словам приближенных к паре инсайдеров, звезды уже связывались с менеджерами по организации свадеб. Как известно, Наталья Водянова и Антуан Арно живут вместе с 2011 года и воспитывают двух общих детей.Модель получила предложение руки и сердца от возлюбленного в феврале 2019 года. Это произошло в Катаре и, по словам Водяновой, было похоже на сказку, поскольку миллиардер стал перед ней на колени и заговорит на русском языке.