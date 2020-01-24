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Свадьба Натальи Водяновой и Антуана Арно может пройти в одном из отелей Турции

Свадьба Натальи Водяновой и миллиардера из Франции Антуана Арно может пройти в одном из отелей Турции. Слова инсайдеров об этом передает газета Milliyet.

Есть вероятность, что масштабный праздник состоится на берегу Средиземного моря в комплексе Maxx Royal Kemer Resort, лицом которого является модель. По словам приближенных к паре инсайдеров, звезды уже связывались с менеджерами по организации свадеб. Как известно, Наталья Водянова и Антуан Арно живут вместе с 2011 года и воспитывают двух общих детей.

Модель получила предложение руки и сердца от возлюбленного в феврале 2019 года. Это произошло в Катаре и, по словам Водяновой, было похоже на сказку, поскольку миллиардер стал перед ней на колени и заговорит на русском языке.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:40

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