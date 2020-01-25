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Алексей Панин отдохнул на яхте в компании двух голых девушек

Алексей Панин на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал снимок, который вызвал зависть россиян. Скандально знаменитый актёр сфотографировался на яхте с двумя голыми девушками.
Алексей Панин отдохнул на яхте в компании двух голых девушек

Алексей Панин в очередной раз привлёк к своей персоне внимание, поделившись с подписчиками моментами своего отпуска. В настоящий момент звезда отдыхает на Карибском море, а компанию ему составляют молодые девушки. Туристы развлекаются, плавая по волнам на яхте, и при этом спутницы артиста не носят купальников. Хозяин аккаунта опубликовал снимок, показав свой отдых, и назвал себя и представительниц прекрасного пола пиратами XXI века, чем вызвал у некоторых россиян зависть. В комментариях фолловеры порадовались за кумира, пожелав тому всего наилучшего, а отдельные выразили сожаление, ведь не имеют возможности так же весело провести время.

Тем не менее, не все поддержали актёра. Некоторые считают, он снова нарушил рамки приличия. Отдельные же и вовсе выразили сомнение, что Алексей Панин находится на Карибском море, по их мнению, он опубликовал личный архивный снимок, сделанный ранее в Крыму.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 03:06

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