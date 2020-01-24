АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сделанная в Небре "самая важная находка века" разоблачила 3000-летнюю космическую…
EUR 68.69 USD 61.95
Курс валют на 24.01.2020

Ученые рассказали, как без мяса накормить население Земли

Ученые рассказали, каким образом без мясных продуктов можно прокормить жителей Земли. Они считают, что вегетарианской еды будет достаточно для 10 миллиардов людей, а если правильно заведовать сельским хозяйством, то есть шанс сдерживать глобальное потепление.

Эксперты сообщили об ошибках мирового сельского хозяйства. Они говорят о том, что люди без меры используют пресную воду, азотные удобрения и занимаются вырубкой лесов для посевных площадей. Без таких действий можно прокормить лишь 3,4 миллиарда обитателей планеты, а это меньше половины всего населения. Ученые сообщают, что азот из удобрений проникает через землю в водоемы, истребляя популяции рыб и нарушая баланс экосистемы, растрачивание воды приносит урон речным системам, реки планеты утрачивают сообщение с океанами.

Эксперты рекомендуют отказаться от азотных удобрений возле загрязненных водоемов, экономить воду и оставить сельхозугодья, где на территории животным грозит исчезновение. Нужно находить для работы другие земли, стоит засаживать деревьями площади, где 85% лесов вырубили. Такие действия повысят урожайность, что повысит возможность прокормить 7,8 миллиардов людей. Исправить положение поможет отказ от мяса и уменьшение пищевых отходов. Если питаться растительной пищей, перераспределить пахотные земли, есть вероятность накормить 10 миллиардов человек.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 20:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Я до сих пор живу с этим страхом": Елена Ксенофонтова рассказала о попытке убить…
Кортни Кокс продемонстрировала архивное фото с «Друзьями» перед съемками финала…
На баскетбольном "Матче всех звёзд" представят обновлённый кроссовер Changan CS75…
Брэд Питт отказался от главной роли в…
Раскрыты технические характеристики электрокара Vega…
Полина Гагарина обеспокоила медиков веснушками после принятия солнечных…
Удивленная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина опровергла слухи о своем увольнении с…
Учёные из медицинской школы Гарварда обнаружили в носу клетки, выделяющие провоспалительные…
Филипп Киркоров устроил танцы с Софией…
Исследование показало, чем недовольны российские…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель и все родственники в шоке от поведения Дмитрия…
Алена Шишкова показала, как увеличивает губы в клинике…
Ученые рассказали, как без мяса накормить население…
Специалисты нашли неудаляемый вирус для ОС…
Рената Литвинова предстала перед своими поклонниками в винтажном…
Археологи раскроют древние секреты экономики Таманского…
Генерал армии США заявил о недостатке технологий для победы в «будущей…
Игорь Николаев отметил 60-летие в Майами в окружении…
Skoda Octavia RS получит гибридную…
Медики из Германии перечислили главные последствия…
Поклонники перепутали Екатерину Стриженову с Аллой…
Учёные смогли воссоздать голос 3000-летней…
У Оксаны Воеводиной диагностировали отёк костного…
Создан лак для защиты зубов от…
Свадьба Натальи Водяновой и Антуана Арно может пройти в одном из отелей…
Apple выступила против одинаковой зарядки для всех…
Китайские ученые назвали источником коронавируса…
В Шанхае медики вылечили первого пациента с коронавирусной…
Просмотреть все новости