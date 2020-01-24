Ученые рассказали, как без мяса накормить население Земли





Эксперты сообщили об ошибках мирового сельского хозяйства. Они говорят о том, что люди без меры используют пресную воду, азотные удобрения и занимаются вырубкой лесов для посевных площадей. Без таких действий можно прокормить лишь 3,4 миллиарда обитателей планеты, а это меньше половины всего населения. Ученые сообщают, что азот из удобрений проникает через землю в водоемы, истребляя популяции рыб и нарушая баланс экосистемы, растрачивание воды приносит урон речным системам, реки планеты утрачивают сообщение с океанами.Эксперты рекомендуют отказаться от азотных удобрений возле загрязненных водоемов, экономить воду и оставить сельхозугодья, где на территории животным грозит исчезновение. Нужно находить для работы другие земли, стоит засаживать деревьями площади, где 85% лесов вырубили. Такие действия повысят урожайность, что повысит возможность прокормить 7,8 миллиардов людей. Исправить положение поможет отказ от мяса и уменьшение пищевых отходов. Если питаться растительной пищей, перераспределить пахотные земли, есть вероятность накормить 10 миллиардов человек.