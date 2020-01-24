Chevy тестирует высокопроизводительную версию Corvette C8 в исполнении Z06





В социальной сети Facebook очевидцы дорожных тестов новой вариации Chevy Corvette C8 разместили фото внешнего вида авто. Версия Z06 предназначена для состязаний на гоночном треке. Как и прототип, эта машина была сильно замаскирована, однако запечатлена рядом с купе Porsche 911. Эта модель может полностью пересечь Нюрбургринг за 6 минут и 47 секунд.После того, как у концептуальной версии Chevy Corvette C8 в исполнении Z06 выявили отличный от прежней модели звук выхлопа, появились слухи о том, что двигатель новинки окажется более мощным. Согласно неподтвержденной информации, серийный автомобиль будет презентован уже этим летом.