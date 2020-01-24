У Оксаны Воеводиной диагностировали отёк костного мозга

В мае 2019 года модель родила сына от Мухаммада V, с которым уже в июне того же года развелась. Ещё во время беременности Оксана Воеводина жаловалась на состояние здоровья, из-за чего часто попадала в больницу и за весь период набрала 30 лишних килограммов. Перед родами ей поставили диагноз - сколиоз. По словам самой Воеводиной, это могло осложнить процесс введения эпидуральной анестезии, поэтому врач перед уколом попросил её не шевелиться, иначе может не попасть в правильное место позвоночника.На следующий день она не могла разогнуться и ходила «как старушка» последующие 2 месяца. Вскоре после родов молодая мама прошла полное обследование, в ходе которого были выявлены многочисленные проблемы - три грыжи, протрузии и отёк костного мозга. За последнее время Воеводина посетила множество специалистов, но пока что никаких результатов лечение не дало. Она продолжает мучиться от болей и ждёт, когда же это закончится, врачи же советуют заниматься плаваньем и растяжкой.